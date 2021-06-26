Есмінець USS Ross увійшов в Чорне море на навчання Sea Breeze-2021

Ракетний есмінець США класу Arleigh Burke USS Ross увійшов в Чорне море, де візьме участь в цьогорічних військових навчаннях Sea Breeze. Про це повідомила прес-служба Шостого флоту США в суботу, 26 червня.

«Участь USS Ross в цьогорічних морських навчаннях Sea Breeze є демонстрацією підтримки України з боку США, яка наразі є необхідною як ніколи», – заявила повірена США в справа України Крістіна Квін.

Есмінець приєднається до 31 корабля в Чорному морі. Сценарій навчань призначений для обʼєднання збройних сил з Північної і Південної Америки, Європи, Африки, Азії та Австралії.

Що відомо про військові навчання Sea Breeze-2021

Цьогоріч в українсько-американських військових навчаннях Sea Breeze візьме участь рекордна кількість країн-учасниць – всього 32 країни з шести континентів.

Крім України, США, Туреччини, Грузії, Румунії та кількох інших країн Чорноморського регіону, до маневрів долучиться також Австралія, Японія, Південна Корея, Бразилія та інші країни. У навчаннях візьмуть участь 5 тис. військових, а також залучать 32 кораблі, 40 літаків та 18 команд спеціальних операцій та дайвінгу.

Навчання Sea Breeze-2021 розпочинається вже наступного тижня у північно-західній частині Чорного моря та в Миколаївській, Херсонській, Одеській областях.