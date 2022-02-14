МЗС України відреагувало на заяву посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна може відмовитися від вступу до НАТО, якщо до цього змусять обставини. Українське дипвідомство назвало заяву Пристайка в інтерв'ю BBC «вирваною з контексту».

Речник МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що слова Пристайка зрозуміли не зовсім коректно.

«Безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями», – пояснив речник, додавши, що Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу, тож ключовим є питання гарантій безпеки для України.

«Безперечно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу. Але загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням. Але жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України», – сказав Олег Ніколенко.

Напередодні, в інтерв'ю BBC, на питання ведучого, чи може Україна розглянути варіант невступу в НАТО, ВадПристайко відповів, що «так, ми могли б, враховуючи загрозу, яка є зараз». Хоча, словами посла, Росія вже і так оточена країнами НАТО: Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Болгарією та Туреччиною, тож, на його думку, вступ України до Альянсу не змінив би безпекової ситуації для Росії.

Ведучий перепитав, чи справді Україна може відмовитися від вступу до Альянсу, попри те, що курс на євроатлатничну інтеграцію прописаний у Конституції.

«Ви праві, це те, що записано в нашій Конституції. Я частково йду проти нашого головного документа. Я маю на увазі, що ми гнучкі, намагаючись знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно», – пояснив Пристайко.

Після цього у коментарі Reuters Пристайко уточнив, що Україна не переглядатиме план щодо вступу до Північноатлантичного альянсу а його більш рання заява була результатом непорозуміння. Він додав, що мав на увазі, що Україна має шукати угоди з іншими країнами, поки не вступила до НАТО.