Віктор Орбан сказав, що мета Росії – «перетворити Україну на некеровану руїну»

Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини через скандальну заяву тамтешнього прем'єр-міністра Віктора Орбана, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Під час спілкування із журналістами прем’єр-міністр Угорщини порівняв Україну із «Афганістаном» і назвав її «нічийною землею». Чергове зневажливе висловлювання Віктора Орбана на адресу України. Такі заяви є категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами», – констатував Ніколенко.

Речник МЗС України додав, що з угорським послом проведуть відверту розмову.

«Залишаємо за собою право вжиття і інших заходів реагування», – додав Ніколенко.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 26 січня прийняв 15 журналістів у Будапешті, серед яких був відповідальний редактор American Conservative Род Дрегер, який виклав основні тези угорського прем’єра. Зокрема, на цій зустрічі Орбан сказав, що мета Росії – перетворити Україну на некеровану руїну, щоб Захід не міг заявити про неї «як про приз». За його словами, росіяни вже досягли успіху в цьому, оскільки тепер Україна, як Афганістан, є «нічийною землею».