Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, що стосуються ядерної енергетики. Про це повідомляє Reuters.

«Ми не дозволимо реалізовувати план включення атомної енергетики в санкції. Про це не може бути й мови», – сказав Орбан.

Як пише агенство, українська влада закликала всі країни-члени Євросоюзу включити російський «Росатом» у санкції, але офіційний Будапешт раніше вже висловився проти такого рішення. Імовірно це пов'язано з тим, що Угорщина має побудовану атомну електростанцію, яку вона планує розширити разом із «Росатомом».

Із заявою про те, що Угорщина блокуватиме санкції раніше виступив також міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. 23 січня на зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС він сказав, що його держава не підтримає санкції проти ядерної енергетики РФ.

Угорщина неодноразово критикувала санкції Євросоюзу щодо Росії через її вторгнення в Україну, заявляючи, що вони начебто не змогли суттєво послабити РФ. Натомість як стверджує керівництво Угорщини, санкції нібито знищують європейську економіку.

У 2014 році «Росатом» і Будапешт уклали угоду про будівництво в Угорщині двох нових атомних реакторів. Вона має на меті збільшити потужність діючої АЕС в угорському Пакші, яка нині генерує близько 40% усієї електроенергії в країні. На сьогодні збудована ще за радянських часів АЕС у місті Пакш має чотири реактори, тож якщо додати ще два сучасних реактори, це дозволить подвоїти її потужність. Очікується, що обидва нові реактори будуть готові до роботи у 2030 році, пише «Укрінформ».