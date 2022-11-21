Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто братиме участь в організованому «Росатомом» формі «Атомекспо» у Сочі. Про це він особисто повідомив у своєму Facebook.

«Ніч ще далеко не закінчилася, але нам треба йти. Вранці у мене зустріч в Сочі. «Атомекспо» – одна з найважливіших зустрічей атомної галузі. В умовах глобальної енергетичної кризи для країни безпрецедентно важливо мати можливість виробляти необхідну кількість енергії», – написав він близько 4 ранку та опублікував фото з аеропорту в Будапешті.

При цьому Сійярто, який відомий своєю проросійською позицією та підіграванням агресору, вирішив не уточнювати що енергетична криза виникла через дії саме РФ, яка вторглася в Україну і розв'язала війну, що вдарила по всій Європі

Раніше уряд Угорщини та російський державний концерн «Росатом» уклали контракт на будівництво нового реактора електростанції «Пакш» в Угорщині. Очікується, що він запрацює до 2030 року.

Зауважимо, що Угорщина не підтримує жодних санкцій Європейського Союзу проти Росії, які можуть перервати постачання ядерної енергії. Крім того, Угорщина відмовилася долучитися до довгострокової програми підтримки України.