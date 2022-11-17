Угорщина оголосила про розбудову партнерства з Іраном

Угорщина планує посилення економічного співробітництва з підсанкційним Іраном. Про це глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Сійярто серед іншого заявив про потребу повернути Іран у систему міжнародного співробітництва, пояснивши це бажанням «нормалізувати ситуацію на Близькому Сході».

«У світі багато проблем, останніми днями ми бачили, як легко конфлікти можуть стати некерованими. Загрозу глобальної безпеки можна зменшити, поклавши край якомога більшій кількості конфліктів. Якби нам вдалося реінтегрувати Іран у систему міжнародного співробітництва, ми змогли б зробити великий крок уперед щодо стабільності всієї ситуації на Близькому Сході», – написав Петер Сійярто.

Глава МЗС Угорщини додав, що «розпочати нормалізацію ситуації має сенс з економічного співробітництва».

Нагадаємо, що угорська влада з початком повномасштабної війни Росії проти України займає відверто проросійську позицію. Попри те, що президентка країни офіційно засудила російську агресію, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та деякі інші угорські високопосадовці виступають проти посилення санкційного тиску проти Росії і оборонної підтримки України.

Зокрема Угорщина тривалий час блокувала нафтове ембарго Євросоюзу проти РФ. Також Угорщина заборонила постачати Україні зброю для оборони від російської агресії через свою територію. Угорський прем'єр, окрім того заявив, що його країна не постачатиме озброєння Україні, оскільки «угорська армія не має зброї, без якої вона може обійтися».

Переважна більшість громадян Угорщини вважає, що Україна та Росія повинні негайно сісти за стіл переговорів і домовитися про припинення воєнних дій, при цьому ставлення до очільників цих держав серед угорців однаково негативне.

Натомість Іран на початку повномасштабної війни публічно декларував позицію нейтралітету та виступав за припинення вогню і політико-дипломатичне врегулювання. Трохи згодом іранська влада почала виправдовувати агресію РФ і заявляти про «провокації НАТО».

Наприкінці літа стало відомо про отримання Росією від Ірану сотень бойових безпілотників. Росія почала активно використовувати цю зброю проти України з другої половини вересня. Іранські високопосадовці спершу брехали про відсутність поставок безпілотників, називаючи цю інформацію «пропагандою Заходу». Проте 5 листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян все ж визнав постачання дронів Росії.