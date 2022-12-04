Петер Сіярто продовжує наполягати на шкоді антиросійських санкцій для ЄС

Угорщину звільнили від дотримання обмежень цін на російську нафту. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

«Під час переговорів щодо нафтових обмежень ми багато боролися за угорські інтереси і врешті-решт досягли успіху: Угорщина звільнена від застосування обмежень цін на нафту», – зазначив Сійярто.

Коментуючи запровадження Європейським Союзом нафтових обмежень, Сійярто заявив, що «в Брюсселі давно пора усвідомити, що такі і подібні заходи переважно шкодять європейській економіці».

«Потрібно збільшувати кількість енергоносіїв, бо це знизило б ціни…Зробив це знову, нам вдалося захистити безпеку енергопостачання нашої країни», – наголосив Сійярто.

Водночас у рішенні, опублікованому в суботу в Офіційному журналі ЄС, немає жодної згадки про те, що Угорщина чи якась інша країна Європейського Союзу отримує виключення для виконання рішення про граничну ціну на російську морську нафту, зазначає «Економічна правда».

Там згадуються такі виключення: 1) якщо нафта продається за ціною, нижчою від граничної; 2) перехідний період у 45 днів для нафти, яка буде завантажена до 5 грудня й має прийти до 19 січня; 3) у разі можливого екологічного інциденту або у випадку стихійних лих.

Як інформував ZAXID.NET, Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту і нафтопродукти та оливи, що походять з Росії або експортуються з неї морським шляхом, на рівні 60 доларів за барель з переглядом кожні два місяці так, аби вона була принаймні на 5% нижчою за ринкову ціну.

Після досягнення домовленості між 27 державами-членами Європейського Союзу члени «Групи семи» та Австралія теж запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Російської Федерації, на рівні 60 доларів США за барель.