В Угорщині планують візит Віктора Орбана, проте дату не назвали

Міністерство закордонних справ працює над поїздкою прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва. Попри регулярні поїздки до Росії, жоден з представників Угорщини не був в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Дата приїзду Орбана не оголошується, міністр закордонних справ Угорщини заявив, що це відбудеться «коли прийде час».

Про підготовку візиту Орбана стало відомо у четвер, 23 лютого, з інтерв'ю Петера Сійярто угорському виданню Index. Попри те, що більшість лідерів європейських держав вже відвідували Україну після початку повномасштабного вторгнення, Віктор Орбан не висловлював бажання приїхати протягом року. «Коли прийде час, прем'єр-міністр Угорщини здійснить таку поїздку, і міністерство закордонних справ працює зараз над її підготовкою», – розповів Петер Сійярто.

Міністр закордонних справ заявив про готовність приїхати до України особисто, проте, за його словами, його ніхто не запросив. «Якщо я отримаю запрошення, і ми зможемо заздалегідь узгодити основні теми та дати візиту, то я із задоволенням поїду, але поки що такого запрошення не надходило», – сказав Петер Сійярто.

Зазначимо, від початку повномасштабної війни РФ проти України Угорщина на чолі з проросійським прем'єр-міністром Віктором Орбаном постійно блокує військову допомогу та озвучує скандальні заяви. 27 січня прем'єр Угорщини заявив, що Будапешт накладе вето на будь-які санкції проти Росії, зокрема на ядерну енергетику. У середу, 22 лютого, Віктор Орбан пригрозив знову накласти вето на санкції, допоки із санкційних списків не вилучать чотирьох осіб. Яких росіян прем'єр Угорщини хоче «врятувати» від санкцій, не уточнюється.