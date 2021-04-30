Марш з нагоди 78-ї річниці створення дивізії «Галичина» пройшов у Києві 28 квітня

Міністерство закордонних справ України засудило марш з нагоди створення дивізії «Галичина». Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментар якого опублікований на сайті відомства в п’ятницю, 30 квітня.

«Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які прояви глорифікації військ Ваффен-СС. Нагадуємо, що пропаганда тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, заборонена в Україні. За тиждень Україна вшановуватиме пам’ять мільйонів українців та представників інших народів, які загинули від рук нацистів. Маємо дбати, щоб до будь-якого виправдання нацистських злочинів була нульова толерантність Української держави та суспільства», ­­– йдеться в заяві.

Раніше маршом обурилося і МЗС Ізраїлю, яке нагадало, що «підрозділи СС причетні до жахливих злочинів під час Голокосту» (жоден із емігрантів-колишніх учасників дивізії «Галичина» не був визнаний винним у скоєнні воєнних злочинів, – ред).

Нагадаємо, що марш з нагоди 78-ї річниці створення дивізії «Галичина», організаторами якого є ВО «Свобода», «Суспільство майбутнього» та «Правий сектор«, пройшов у Києві 28 квітня. У ньому взяли участь близько 500 людей, які пройшлися з Арсенальної площі до Майдану Незалежності.

Що відомо про дивізію «Галичина»

Підрозділ у складі військ Ваффен-СС Німеччини, який існував у 1943-1945 роках. Набір до дивізії був оголошений 28 квітня 1943 року. До вступу в дивізію галичан підштовхували дії більшовиків, про антиукраїнські репресії яких на той момент вже було відомо.

Ініціатором створення дивізії був губернатор Галичини бригаденфюрер СС Отто Вехтер. За рішенням Гіммлера, дивізія не мала права мати назву «українська», щоб не пропагувати ідею незалежності України.

Її назвали «галицькою», бо складатися вона мала з жителів тієї частини країни, яка раніше належала Австрії, тобто з «австрійських галичан», а не з українців. Сучасний державний герб України – Тризуб – був тільки на прапорі дивізії, а основною відзнакою дивізії стало стилізоване зображення лева. Крім того, на військовій символіці не було й есесівських рун.

Символіка підрозділу не є забороненою. Самі дивізійники не були засуджені Нюрнберзьким трибуналом, а структура не була визнана злочинною.