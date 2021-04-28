Кількасот людей зібрались в центрі Києва на Марш на честь дивізії «Галичина»

У Києві представники патріотичних та націоналістичних організацій провели марш вишиванок на честь дня створення дивізії «Галичина».

У заході, що був організований представниками «С14», ВО «Свобода» та Правого сектору, взяли участь кілька сотень людей.

Учасники маршу зібралися біля метро «Арсенальна» та пройшли до Майдану Незалежності. Хода почалася від Арсенальної площі і завершилася на Майдані Незалежності. Учасники ходи несли прапори України, символіку дивізії СС «Галичина», батальйонів «Айдар», «Січ», «Правого сектора». Маршрутом проходження колони частково обмежували рух транспорту.

Під час ходи порушень не було. Лише одного чоловіка приблизно 50 років поліцейські відвели від маршу, оскільки він кричав, шо «всі тут нацисти», – пише LB.ua.

Фото «Цензор.НЕТ»

За словами організаторів, основна мета Маршу – вшанувати пам‘ять добровольців, які в 1943 році записалися до війська з метою отримати вишкіл, зброю та не допустити повернення сталінських жахів 1941 року на територію Західної України.

«Сьогоднішній Марш символічний, бо саме 28 квітня 2014-го - чергова річниця останнього українського мітингу в Донецьку в 2014 році, й ми символічно вшановуємо усіх українців, які воювали проти московського терору», – цитує організаторів «Українська правда».

відео «Української правди»

Колона прийшла на Інститутську, де вшанували загиблих та розгорнули величезний банер «Не забуде стрільця Україна з золотим левиком на рукаві». Також вони запалили фаєри біля Нацбанку.

Фото «Цензор.НЕТ»

Своєю чергою поліція Києва закликала організаторів та учасників маршу вишиванок дотримуватися правопорядку, карантинних обмежень і не використовувати заборонену символіку. Під забороненою символікою не йдеться про символіку дивізії «Галичина», оскільки юридично вона не є символікою нацистського режиму.

На посилене чергування заступили співробітники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії та поліція діалогу.

Нагадаємо, з 2017 року в судах Києва розглядалася справа про те, чи підпадає символіка дивізії «Галичина» під дію закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки».

23 вересня 2020 року Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адмінсуду від 27 травня 2020 року про «визнання протиправними дій Українського інституту національної пам'яті з надання висновку про те, що символіка 14-ї гренадерської дивізії військ СС «Галичина» (1-ї Української дивізії УНА) відповідно до чинного законодавства України не є символікою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, поширення або публічне використання якої в Україні заборонено.

Апеляційний суд також постановив, що суд першої інстанції «вийшов за межі своїх повноважень», у затвердженні того, що Український інститут національної пам'яті звузив поняття символіки Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини, яке міститься в законі України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», виключивши з неї символіку військ СС «Галичина».