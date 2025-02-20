МЗС закликало відкрити українцям доступ до соцмережі Дональда Трампа

Речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий закликав надати Україні доступ до соціальної мережі Truth Social, яку створила Trump Media & Technology Group (TMTG), та якою користується президент США Дональд Трамп. Про це Георгій Тихий написав у соцмережі Х.

Як повідомив Георгій Тихий, Україна ніколи не мала доступу до соціальної мережі Truth Social. Наразі нею можуть користуватися тільки кілька країн: США, Канада, Бразилія, Австралія та деякі інші.

«Україна не блокувала і не могла заблокувати доступ, оскільки, на жаль, соціальна мережа Truth Social ніколи не була доступною для користувачів в Україні [...] Ми будемо вдячні, якщо Truth Social додасть Україну до авторизованого регіону», – написав Георгій Тихий.

Зазначимо, що напередодні росіяни поширили фейк про те, що Володимир Зеленський нібито наказав заблокувати Truth Social в Україні. Центр протидії дезінформації при РНБО спростував цю заяву, також наголосивши, що в Україні ця соцмережа ніколи не працювала.

Соціальна мережа Truth Social почала працювати на початку листопада 2021. Її створила Trump Media & Technology Group (TMTG) після того, як акаунти Дональда Трампа заблокували у Twitter та Facebook. Інтерфейс платформи схожий на соцмережу Twitter (Х). Користувачі соцмережі також можуть публікувати повідомлення (truths) і ділитися повідомленнями інших користувачів (retruths). Стрічка новин має назву «стрічка правди» (truth feed). За даними SimilarWeb, кількість активних користувачів соцмережі у США складає 1 млн на місяць.