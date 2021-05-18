МЗС запустило чат-бота для консульської підтримки українців за кордоном
Наразі чат-бот доступний лише в Telegram і на сайті МЗС
Міністерство закордонних справ (МЗС) України запустило чат-бот платформу для цілодобової консульської підтримки громадян України. Бета-версія цього чат-бота вже працює і доступна в месенджері Telegram, а також на сайті МЗС, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу у вівторок, 18 травня.
За словами Кулеби, якого процитувала агенція «Інтерфакс-Україна», в Telegram чат-бот можна знайти за адресою @Mfa_support_bot. Разом з тим міністр додав, що присутність чат-бота на інших платформах МЗС буде тільки розширюватися.
За словами Кулеби, завдяки цьому зручному цифровому продукту сотні тисяч українських громадян можуть цілодобово і з будь-якої точки світу за кілька кліків отримати необхідну інформацію з консульських питань:
- як знайти консульство і потрапити на прийом;
- як оформити паспорт або посвідчення особи для повернення в Україну;
- як стати на консульський облік;
- як вчинити нотаріальні дії та засвідчити документи;
- як проголосувати на виборах за межами України ;
- що робити в разі надзвичайних ситуацій;
- а також отримати відповіді на низку інших консульських питань.
Кулеба розповів, що чат-бот розроблений в партнерстві з компанією We Challenge на безоплатній основі.