Міністерство закордонних справ (МЗС) України запустило чат-бот платформу для цілодобової консульської підтримки громадян України. Бета-версія цього чат-бота вже працює і доступна в месенджері Telegram, а також на сайті МЗС, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу у вівторок, 18 травня.

За словами Кулеби, якого процитувала агенція «Інтерфакс-Україна», в Telegram чат-бот можна знайти за адресою @Mfa_support_bot. Разом з тим міністр додав, що присутність чат-бота на інших платформах МЗС буде тільки розширюватися.

За словами Кулеби, завдяки цьому зручному цифровому продукту сотні тисяч українських громадян можуть цілодобово і з будь-якої точки світу за кілька кліків отримати необхідну інформацію з консульських питань:

як знайти консульство і потрапити на прийом;

як оформити паспорт або посвідчення особи для повернення в Україну;

як стати на консульський облік;

як вчинити нотаріальні дії та засвідчити документи;

як проголосувати на виборах за межами України ;

що робити в разі надзвичайних ситуацій;

а також отримати відповіді на низку інших консульських питань.

Кулеба розповів, що чат-бот розроблений в партнерстві з компанією We Challenge на безоплатній основі.