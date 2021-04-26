Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував направити висланих із Росії чеських дипломатів для роботи в Україні. Таку пропозицію він озвучив новопризначеному керівнику МЗС Чехії Якубу Кулганеку під час телефонної розмови в понеділок, 26 квітня.

«Найближчі друзі можуть покладатися на підтримку один одного в часи найбільших викликів. Українська сторона вітатиме направлення висланих із Москви чеських дипломатів до Києва», – зазначив Кулеба.

З його слів, таке рішення «посилить дипломатичну присутність Чехії в Україні на благо розвитку відносин між державами і народам».

Якуб Кулганек подякував Україні за підтримку та солідарність із Чехією на тлі дестабілізаційних дій Росії.

«Вияв солідарності в такий критичний для Чехії момент - приклад справжньої дружби. Ми ніколи цього не забудемо», – заявив глава МЗС Чехії.

Міністри також обговорили ситуацію на тимчасово окупованих територіях України. Крім того, Якуб Кулганек прийняв запрошення Дмитра Кулеби із візитом відвідати цьогоріч Україну.

Нагадаємо, що Чехія видворила 18 співробітників російського посольства, які були визнані членами російських спецслужб, – чеський уряд звинуватив Росію в причетності до підриву складу зі зброєю в Врбетице у 2014 році, унаслідок якого загинули двоє людей.

Відтак, Росія у відповідь вислала 20 чеських дипломатів. Чехія заявила, що така відповідь РФ є непропорційною та паралізувала роботу їхньої дипломатичної установи в Москві.