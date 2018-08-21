На 54-му році життя раптово померла відома львівська мовознавиця

Наталія Хобзей досліджувала мовні питання та популяризувала українську мову за кордоном

У вівторок, 21 серпня, померла відома львівська мовознавиця, завідувачка відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України Наталія Хобзей.

Наталія Хобзей була дружиною заступника міністра освіти України Павла Хобзея. Вона померла у віці 54 роки, однак причин передчасної смерті науковиці близькі не повідомляють.

Наталія Хобзей закінчила філологічний факультет ЛНУ імені І. Франка. Вона є авторкою понад 100 наукових праць, що стосуються діалектології, лексики та етнолінгвістики. Наталія Хобзей була редакторкою наукових вісників та головою мовознавчої комісії Наукового товариства ім. Шевченка, членкинею етнолінгвістичної та діалектологічної комісій Міжнародного комітету славістів, членкинею редколегії серійних видань у Польщі «Gwary dziś», «Studia Łomżyńskie». У 2009 році її словник «Лексикон львівський поважно і на жарт» став найкращою книжкою Форуму видавців.

Наталія Хобзей також активно займалась розвитком українською мови за кордоном. Зокрема, вона налагоджувала співпрацю з науковцями Польщі, Словаччини, Угорщини, Австрії, США, Німеччини, Болгарії, Росії, Білорусі.

Від імені громади міста співчуття близьким Наталії Хобзей висловив міський голова Львова Андрій Садовий.

Як повідомили в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича, парастас за Наталею Хобзей відбудеться 22 серпня о 19:00 у передпоховальній каплиці Івана Хрестителя на вул. Пекарській, 52.