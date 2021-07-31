На території Бази відпочинку «Бухта Вікінгів» загинула жінка

На території відпочинкового комплексу «Бухті Вікінгів» на атракціоні загинула жінка. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили у поліції Львівської області.

За словами речниці поліції Львівської області Світлани Добровольської, нещасний випадок трапився у п'ятницю ввечері, 30 липня, на одному з атракціонів відпочинкового комплексу «Бухта Вікінгів», що в Старому Селі біля Львова. Попередньо загинула 38-річна жінка.

У адміністрації комплексу ZAXID.NET відмовились телефоном прокоментувати цей інцидент. У ДСНС ZAXID.NET повідомили, що їхні підрозділи не залучались.

Інші обставини трагедії наразі не відомі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 (вбивство) ККУ з приміткою «нещасний випадок».