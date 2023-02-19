В окупованому Бердянську загорілась база відпочинку «Райський куточок», де облаштовано шпиталь російських окупантів. Про це 19 лютого повідомила міськрада Бердянська.

Як пише міська рада, у соціальних мережах мешканці міста повідомляють, що на Косі (імовірно база відпочинку «Райський куточок») велика пожежа. Вони ж оприлюднили відео, на якому видно густий чорний дим зі сторони бази відпочинку.

За попередньою інформацією відомства, саме у цьому закладі, який до війни належав голові РВА Олексію Бакаю, окупанти розташували шпиталь.

База відпочинку «Райський куточок» до війни була дитячим оздоровчим комплексом. Після окупації Бердянська російськими військами на території бази розгорнули військовий госпіталь.

До слова, два тижні тому у Новій Каховці згорів яхт-клуб, в якому відпочивали офіцери РФ. За свідченнями місцевих жителів, вибухи сталися у яхт-клубі Maxmarine близько опівдня. У клубі часто відпочивали російські окупанти, насамперед – офіцерський склад. Вибух знищив будівлю яхт-клубу і одне із пришвартованих суден.