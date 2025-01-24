На Буковині і лікарню у важкому стані госпіталізували чотирьох людей, попередньо причина – отруєння чадним газом. Черед постраждалих двоє підлітків. Лікарні оцінюють їх як важкий. Надзвичайна подія трапилася в місті Сторожинець.

На Буковині четверо людей, ймовірно, отруїлися чадним газом – серед них двоє підлітків віком 14 років. Постраждалих госпіталізували до медзакладів увечері 23 січня з попереднім діагнозом «отруєння чадним газом». Всі вони – жителі Сторожинця, повідомили в ДСНС Буковини в п’ятницю, 24 січня.

На момент госпіталізації стан людей був важким. Швидку медичну допомогу викликали сусіди. На місце події вихала аварійна служба з газопостачальної компанії. Водночас рятувальників до ліквідації надзвичайної ситуації не залучали. Також причини отруєння наразі встановлюють фахівці.

Додамо, що чадний газ утворюється під час неповного згоряння газу, деревини чи іншого палива й швидко заповнює приміщення, особливо з недостатньою вентиляцією. Цей газ є безбарвним, а також немає запаху та смаку. Без датчиків не можна визначити рівень його концентрації в приміщенні, повідомляють в ДСНС.