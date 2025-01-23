Загиблі чоловіки перебували у Кам'янець-Подільському

У Кам’янець-Подільському виявили тіла трьох чоловіків. Попередньо правоохоронці встановили, що вони померли від отруєння чадним газом. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Хмельницької області.

У четвер, 23 січня, близько 07:40 до правоохоронців звернувся житель Вінниці та повідомив, що виявив в орендованій квартирі на вулиці Довгій трьох своїх колег без ознак життя. На місце події прибули слідчі, попередньо вони встановили, що чоловіки 44, 40 та 36 років загинули внаслідок отруєння чадним газом.

«Усі чоловіки працювали на одній фірмі та приїхали до Кам’янець-Подільського на кілька днів для виконання ремонтних робіт», – повідомили у Нацполіції.

Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом загибелі чоловіків та встановлюють вся обставини події.

Симптоми отруєння чадним газом: слабкість, головний біль, нудота, сонливість, запаморочення. У разі виявлення цих симптомів – необхідно одразу звернутися по медичну допомогу. Поради, які допоможуть уникнути отруєння чадним газом, можна прочитати у статті від Центру громадського здоров’я за посиланням.

Нагадаємо, 13 січня у Львові від отруєння чадним газом загинули 66-річна жінка і 39-річний чоловік.