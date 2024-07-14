Медики намагались реанімувати хлопця

Біля Чернівців у озері потонув підліток. Водолази дістали тіло хлопця із водойми. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій Чернівецької області.

Подія трапилась на базі відпочинку «Аква Плюс», що приблизно за 11 км від Чернівців, у суботу, 13 липня. До служби порятунку близько 14:40 надійшло повідомлення про те, що 2011 року народження, який купався у озері та зник з поля зору.

«До місця події одразу прибули рятувальники 3, 12 і 15 державних пожежно-рятувальних частин та група водолазних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. До пошукових заходів також долучилися місцеві відпочивальники», – йдеться у повідомленні.

О 16:20 хлопця виявили водолази, підняли на поверхню та передали медикам. Вони намагались реанімувати підлітка, але це не дало результату.

«Надзвичайники вкотре застерігають буковинців бути пильними та щоб уникнути трагедії вибирати безпечні місця для купання і не залишати дітей без нагляду біля водойм!», – наголосили у ДСНС.

Зазначається, що підліток відпочивав біля водойми разом із братом.

Нагадаємо, 12 червня, під час відпочинку поблизу Дністра в селі Рухотин на Буковині потонули двоє підлітків. Відомо, що дітей на відпочинок повів вчитель одного з місцевих закладів освіти. Правоохоронці розпочали розслідування.