У Чернівецькому районі внаслідок зіткнення двох автомобілів загинув 15-річний пасажир та травмувалося троє осіб. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП. Розпочали кримінальне провадження.

Смертельна аварія сталася 27 липня неподалік міста Сторожинець, повідомили в поліції Буковини в понеділок, 28 липня. Відбулось зіткнення двох автівок. Автомобілем Audi керувала 23-річна буковинка, разом з нею перебував 15-річний пасажир. За кермом авто Mercedes-Benz перебував 70-річний чоловік.

Внаслідок аварії 15-річний пасажир Audi отримав численні тілесні ушкодження та загинув на місці події. Тіло неповнолітнього поліцейські направили на судово-медичну експертизу. Також у результаті ДТП травмувалися водії двох транспортних засобів і 76-річна пасажирка автомобіля Mercedes-Benz. Їх госпіталізували до лікарні для надання необхідної допомоги.

Слідчі поліції внесли відомості про аварію до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Проводиться досудове розслідування. Винуватцю аварії загрожує до 8 років позбавлення волі.