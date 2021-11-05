Чернівецький апеляційний суд посадив на шість років 17-річного буковинця за зґвалтування 9-річного хлопчика. Про злочин стало відомо ще у квітні 2020-го, коли підліток надіслав однокласниці в Instagram відео зі зґвалтуванням. Запис швидко поширився серед школярів і його помітив директор школи, який і звернувся до поліції.

Про покарання 17-річному юнаку у п'ятницю, 5 листопада повідомило «Суспільне». Згідно з обвинуваченням, у квітні 2020 року в селі Веренчанка Чернівецької області 17-річний підліток з другом запросили до себе в гості 9-річного хлопчика пограти в карти. Коли товариш вийшов з будинку, він переконав малолітнього роздягнутися та зняв відео зґвалтування на телефон.

«Згодом через мобільний додаток Інстаграм хлопець надіслав виготовлену ним відеопродукцію своїй знайомій неповнолітній, після чого вказаний відео файл, що містить дитячу порнографію, поширився серед учнів Веренчанської ЗОШ. У липні це відео виявив в інтернеті директор Веренчанської ЗОШ, чоловік скопіював відео на оптичний DVD-R диск та передав працівникам поліції», – йдеться в тексті ухвали апеляційного суду.

Зазначимо, під час вересневого засідання Заставнівського райсуду підліток вину не визнав й отримав шість років позбавлення волі. На цей вирок прокурор В. Бачинський подав апеляційну скаргу, в якій просив ухвалити новий, тяжчий вирок.

Головуючий суддя Чернівецького апеляційного суду Володимир Кифлюк, а також судді Олена Дембіцька й Валерій Марчук ухвалили частково задовольнити апеляційну скаргу й призначили нове покарання 17-річному буковинцеві. Хлопцю призначили шість років ув’язнення, однак починаючи обчислювати термін з дня ухвали, а не з дня арешту. Ухвала може бути оскаржена до Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду упродовж трьох місяців з дня її проголошення.