Піприємець відновлював споруди і берег Черемошу після паводку

Шевченківський районний суд Чернівців оштрафував директора товариства «Дор-Буд Інвест СВ» Сергія Николайчука на 450 тис. грн за неякісне укріплення берега Черемошу. Під час розслідування з’ясувалося, що підприємець підробив документи і завищив ціни на будівельні матеріали, які використовувалися під час відновлення берегової лінії Черемошу і ліквідації наслідків стихії 2020 року. Загалом так він привласнив 400 тис. гривень.

Під час сильних дощів 2020 року річка Черемош у Вижницькому районі вийшла з берегів і підтопила навколишні села. Департамент капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації оголосив тендер на 6,3 млн грн для того, щоб провести аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків стихії, відновити інженерні споруди та укріпити берег річки Черемош. Переможцем визначили ТОВ «Дор-Буд Інвест СВ». Чернівецька ОДА 22 листопада 2021 року уклала договір з підприємством.

«Після укладення договору на об’єкті розпочалися роботи. Директор ТОВ «Дор-Буд Інвест СВ» ... діючи умисно, з метою отримання для себе неправомірної вигоди у вигляді державних грошей, використовуючи свої службові повноваження, розробив злочинний план, спрямований на отримання неправомірної вигоди з частини бюджетних грошей. Він вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт форми та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати завищених обсягів виконаних робіт», – йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Чернівці від 25 листопада.

Таким чином підрядник Сергій Николайчук під час робіт значно завищив ціни на будівельні матеріали і отримав зайві 432 тис. грн. В суді чоловік свою провину визнав. Суддя Шевченківського районного суду Галина Слободян визнала винним директора ТОВ «Дор-Буд Інвест СВ» Сергія Николайчука і призначила йому штраф в розмірі 450 тис. грн. Також підрядник має сплатити понад 70 тис. грн в дохід держави за проведення судових експертиз.

За даними YouControl ТОВ «Дор-Буд Інвест СВ» – підприємство з Буковини. Статутний капітал фірми – 1500 грн. На ринку будівельних послуг працю вже понад 9 років. Основний вид діяльності – це будівництво будинків та споруд.