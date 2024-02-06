Загальна вартість робіт становила понад 6 млн грн

Підприємець з Буковини привласнив 400 тис. гривень під час ліквідації наслідків стихії. Під час сильних дощів річка Черемош у Вижницькому районі вийшла з берегів і підтопила навколишні села. Підрядник мав укріпити береги русла, однак під час робіт значно завищив ціни на будівельні матеріали. Тепер чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

За даними слідства, керівник підприємства незаконно заволодів бюджетними коштами. Бізнесмен виграв тендер проведення аварійно-відновлювальних робіт берегової лінії річки Черемош та інженерних споруд. Під час стихії в 2020 році річка вийшла з берегів і підтопила деякі населенні пункти в Вижницькому районі, розмила дороги.

Стихія в 2020 році зруйнувала берегову лінію річки, підтопила села та дороги

«Загальна вартість робіт за договором становила понад 6 млн гривень. При цьому, підрядник завищив обсяг фактично виконаних робіт та їх вартість на понад 400 тис. грн. Його дії призвели до безпідставного перерахування коштів на рахунок компанії», – повідомили в прокуратурі Буковини у вівторок, 6 лютого.

Правоохоронці завершили розслідування і передали обвинувальний акт стосовно керівника підприємства до суду. Чоловіка обвинувачують за ч. 4 ст. 191 КК України (Привласнення та розтрата майна у великих розмірах) та за ч. 2 ст. 366 КК України (Службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки). Бізнесмену загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.