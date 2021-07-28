Дорожники почали ремонт уже четвертого відрізка автотраси

У Чернівецькій області розпочали ремонт ще одного відрізка дороги М-19 Чернівці–Тереблече, що веде до кордону з Румунією. Наразі підрядник розпочав капітальне відновлення відрізку автошляху на околиці села Грушівки колишнього Глибоцького району (518-519 кілометри траси). Усього планують відремонтувати близько 30 км дороги М-19.

«Дорожники на об’єкті вже розпочали підготовчі роботи для проведення капітального ремонту. Зокрема, зводять техніку, розчищають узбіччя від чагарників та порослі. А потім стартують складні земляні протизсувні роботи. Адже ділянка знаходиться у зсувній зоні і має досить високий рівень ґрунтових вод, що виходять на поверхню дорожнього полотна і його руйнують. Для повної і надійної стабілізації цього відрізку дороги будуть влаштовані буронабивні ін’єкційні палі, дренажна система, спеціальні колодязі та габіонні конструкції», – заявив начальник Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігор Гах.

За словами посадовця, вартість об’єкту сягає близько мільярда гривень. Цьогоріч на ремонтні роботи цього відрізка уряд планує виділити 138 млн грн. Це вже четвертий відрізок М-19, який ремонтують цьогоріч у Чернівецькій області.