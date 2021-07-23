Розв’язку будуватимуть на перетині доріг Київ – Чоп і Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка неподалік Стрия

На перетині доріг Київ – Чоп і Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка неподалік Стрия побудують дворівневу транспортну розв’язку за типом «неповний лист конюшини». Для будівництва розв’язки необхідно викупити 44 ділянки.

Розв’язку будуватимуть поблизу села Угерсько на примиканні доріг М-06 та М-12. Як повідомив ZAXID.NET керівник Служби автомобільних доріг Львівщини Олег Береза, проект розв’язки уже розробили. Попередньо будівництво коштуватиме 508 млн грн.

Крім цього, для будівництва розв’язки необхідно викупити 44 ділянки загальною площею близько 11 га. На це Служба автодоріг виділила 14 млн грн. Ділянки перебувають у власності місцевих мешканців та держпідприємств. Почати викуп мають уже цього року.

«Зараз на перетині цих доріг дуже несприятливі умови для руху транспорту і велика інтенсивність автомобілів – 13-16 тис. авто на добу. А після ремонту М-12 інтенсивність зросте ще більше. Ця розв’язка зробить перехрестя безпечнішим», – розповів Олег Береза.

Червоним позначена ділянка, де будуватимуть розв'язку (клікніть для збільшення)

Розв’язку будуватимуть із перспективою будівництва в майбутньому об’їзної дороги Стрия. Триватиме будівництво приблизно 2-2,5 роки.