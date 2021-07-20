Дорогу Мостиська – Самбір – Борислав відремонтують за майже 653 млн грн

Компанія «Онур» за майже 653 млн грн відремонтує дорогу, що з’єднує Мостиську і Самбір. Йдеться про майже 33 км траси територіального значення.

Тендер на ремонт дороги Т-14-15 Мостиська – Самбір – Борислав оголосила Служба автомобільних доріг Львівщини. У межах поточного ремонту на дорозі знімуть старий шар асфальту та прокладуть два шари асфальтобетонного покриття, впорядкують узбіччя, нанесуть нову розмітку, встановлять знаки та бар'єрне огородження. Роботи мають виконати до кінця 2021 року.

Відрізок дороги, який ремонтуватимуть

Торги на сайті публічних закупівель Prozorro відбулися 5 липня, участь у них взяли дві компанії – ТзОВ «Автомагістраль Південь» і ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Найдешевше відремонтувати дорогу запропонувала компанія «Онур» – 652,9 млн грн, а остаточна цінова пропозиція компаній відрізнялася на тисячу грн. Служба автодоріг Львівщини вже повідомила компанії про намір підписати угоду.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія «Онур конструкціон інтернешнл» зареєстрована в Києві. Її власниками є громадяни Туреччини Онур та Ісхан Четінджевіз та львів’янин Олег Фаріон. Саме ця компанія останні кілька років виконує головні ремонти доріг у Львові та області.

Зазначимо, що у 2020 році відремонтували іншу частину дороги Мостиська – Самбір – Борислав, від Самбора до Борислава, за 300 млн грн.