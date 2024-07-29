Прикордонник до призначення працював в Одеській області

На Буковині призначили нового керівника Чернівецького прикордонного загону. Керівну посаду отримав колишній начальник Білгород-Дністровського прикордонного загону Євгеній Бабич. Загалом посадовець понад 20 років пропрацював в прикордонній службі.

Нового керівника Чернівецького прикордонного загону представили під час наради з представниками правоохоронних органів у Чернівецькій ОВА 26 липня, повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. Тимчасовий виконувач обов’язків начальника Західного регіонального управління державної прикордонної служби Олександр Рибак Зазначив, що новопризначений начальник має понад 20 років загального стажу роботи у прикордонній службі.

Євгеній Бабич обіймав посади у підрозділах у різних регіонах, до призначення у Чернівці два роки був начальником Білгород-Дністровського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Має військову вищу освіту, в 2008 році закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. У 2019 році закінчив перший факультет Національну академію Державної прикордонної служби України та має магістерський рівень освіти.

У різні роки проходив службу у Мостиському, Чопському прикордонних загонах Західного регіонального управління, Луганському прикордонному загоні Східного регіонального управління ДПС України. До призначення в Одеську область обіймав посаду начальника відділу організації повсякденної діяльності Луганського прикордонного загону. Одружений. Виховує двох доньок. Євгеній Бабич народився 28 жовтня 1987 року.