Парафіяльні збори відбулися 20 жовтня біля сільського храму

На Буковині ще одна релігійна громада вийшла з-під юрисдикції Української православної церкви московського патріархату. В селі Василівка Сокирянської територіальної громади місцеві жителі проголосували за перехід в Православну церкву України.

Парафіяльні збори відбулися 20 жовтня біля сільського храму Успіння Пресвятої Богородиці, повідомили в пресслужбі Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ в понеділок, 21 жовтня.

«Вітаємо ще одну релігійну громаду Буковини в родині Чернівецько-Буковинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України). Нагадаймо, що з часу дарування Вселенським Патріархом Томосу до ПЦУ перейшли близько 50 парафій на Буковині», – йдеться в повідомленні Чернівецько-Буковинської єпархії.

Священник ПЦУ Роман Грищук повідомив, що парафіяни більшістю голосів підтримали зміну канонічного підпорядкування. «За» було 129 вірян.

За даними Вікіпедії, в селі Василівка наразі проживає 1372 жителів. В населеному пункті є лише один храм Успіння Пресвятої Богородиці.

Додамо, що 13 жовтня рішення перейти до Православної церкви України ухвалили парафіяни церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Вовчинець Кельменецької громади.