На Буковині ще одна релігійна громада вийшла з-під юрисдикції московського патріархату
В селі Василівка місцеві жителі проголосували за перехід в ПЦУ
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На Буковині ще одна релігійна громада вийшла з-під юрисдикції Української православної церкви московського патріархату. В селі Василівка Сокирянської територіальної громади місцеві жителі проголосували за перехід в Православну церкву України.
Парафіяльні збори відбулися 20 жовтня біля сільського храму Успіння Пресвятої Богородиці, повідомили в пресслужбі Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ в понеділок, 21 жовтня.
«Вітаємо ще одну релігійну громаду Буковини в родині Чернівецько-Буковинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України). Нагадаймо, що з часу дарування Вселенським Патріархом Томосу до ПЦУ перейшли близько 50 парафій на Буковині», – йдеться в повідомленні Чернівецько-Буковинської єпархії.
Священник ПЦУ Роман Грищук повідомив, що парафіяни більшістю голосів підтримали зміну канонічного підпорядкування. «За» було 129 вірян.
За даними Вікіпедії, в селі Василівка наразі проживає 1372 жителів. В населеному пункті є лише один храм Успіння Пресвятої Богородиці.
Додамо, що 13 жовтня рішення перейти до Православної церкви України ухвалили парафіяни церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Вовчинець Кельменецької громади.