Храм в селі має більше 100 років

На Буковині парафія села Вовчинець Кельменецької громади вийшла з-під юрисдикції московського патріархату. За перехід в Православну церкву України проголосувало 102 парафіянина і лише одна людина – була «проти».

Голосування за перехід з Української православної церкви московського патріархату в Православну церкву України відбулося 13 жовтня, одразу після служби божої в храмі села, повідомили в пресслужбі Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ.

На загальних зборах релігійної громади храму Покрови Пресвятої Богородиці зареєструвалися 103 парафіянина. Після підрахунку голосів, результати голосування були такі: «За» – 102, «Проти» – 1.

В Чернівецько-Буковинській єпархії ПЦУ привітали ще одну релігійну громаду з виваженим рішенням. «З часу дарування Вселенським Патріархом Томоса про автокефалію в Чернівецькій області до ПЦУ перейшли уже понад 40 парафій», – зазначили в пресслужбі єпархії.

За інформацією Вікіпедії, село Вовчинець Кельменецької громади Дністровського району налічує близько 1300 мешканців. В населеному пункті є одна церква – храм Покрови Пресвятої Богородиці, який до 13 жовтня перебував під юрисдикцією УПЦ МП. Церква – дерев’яна, 1917 року побудови.

На початку осені ще одна релігійна громада вийшла з-під порядкування УПЦ МП. Наразі парафіяни села Ворничани оформляють усю необхідну документацію на місцевий храм та для затвердження статуту.