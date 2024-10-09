Посадовець раніше притягувався до кримінальної відповідальності за службове підроблення документів

Сільського голову однієї із громад Буковини викрили на зловживанні службовим становищем задля власного збагачення. Він закупляв товари для навчальних закладів за завищеними цінами. За скоєне підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це у середу, 9 жовтня, повідомили у поліції Чернівецької області.

Правоохоронці встановили, що 64-річний голова сільської ради підписав видаткові накладні із неправдивою інформацією про вартість твердопаливних котлів і термін їх доставки до шкіл.

«Щоб заволодіти коштами з бюджету громади, посадовець завищував ціну товару, термін їх прибуття та підробляв для цього службові документи», – йдеться в повідомленні поліції.

Сільський голова завищував вартість твердопаливних котлів (фото поліції)

Таким чином він завдав матеріальної шкоди громаді на суму майже чверть млн грн.

Посадовець раніше притягувався до кримінальної відповідальності за службове підроблення документів.

Наразі слідчі поліції повідомили буковинцю про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) КК України. Досудове розслідування триває.