Дистанційне навчання запровадили з 10 листопада

У Хотині на Буковині школи перевели на дистанційне навчання через проблеми з опалюванням в одному із навчальних закладів. Міська влада зробила це для того, щоб забезпечити рівні умови навчання для всіх школярів. Однак така ситуація не влаштувала місцевих жителів. Батьки вийшли на протест під стіни Хотинської міської ради.

Міський голова Хотина Андрій Дранчук розповів, що запустити опалення у школах планували ще минулого тижня, однак в одному із закладів виявили проблему з лічильником, повідомляє «Суспільне.Чернівці». Поки ситуацію не вирішать комунальники, у школі навчатися неможливо через низьку температуру в класах.

У громаді вирішили перевести на дистанційне навчання не тільки одну школу, але й усі десять. Це обурило місцевих батьків і вони вийшли на протест.

«Діти навчались очно до пʼятниці 7 листопада. Було холодно, сиділи у куртках, включали обігрівачі, якось вже пристосувались. Ніхто не казав, що не йдемо у школу, бо там холодно», – розповіла голова батьківського комітету Хотинського опорного академічного ліцею Кристина Грабовська. Присутні батьки виступили проти дистанційного навчання, зокрема, і через дію графіків відключень світла.

За словами Андрія Дранчука, до опалювального сезону не готовий лише Хотинський академічний ліцей. Під час перевірки системи опалення виявили несправність. «Там виявили, що лічильники не відповідають тим нормам, які мають бути – їх замінили минулого тижня і цього тижня запускаємо опалення», – розповів міський голова.

Після протесту батьків 11 листопада опалення вже почали запускати. Раніше на виконкомі Хотинської міськради вирішили, що учні навчатимуться дистанційно до п’ятниці, 14 листопада. Однак згодом у міській раді зазначили, що орієнтовно у середу, 12 листопада, учні вже зможуть повернутись до шкіл.