На Буковині у чотирьох громадах є малокомплектні школи, в яких у класах навчається один або двоє учнів. Щоб зберегти освітню субвенцію для таких закладів, їх реорганізували і зробили філіями опорних навчальних середніх шкіл, передає «Суспільне. Чернівці». З наступного навчального року філіями також зроблять школи, в яких є загалом не більше ніж 60 учнів.

Одна з таких шкіл – навчальний заклад в селі Хлівище Ставчанської громади. Тут навчається 39 дітей. Третього класу у школі немає, а в четвертому навчається лише одна учениця. Дівчинка переїхала на початку повномасштабного вторгнення із Запорізької області. Для неї окремо проводять уроки і вона вчиться за індивідуальним графіком.

Дирекція школи зазначає, що у їхньому закладі отримувати освіту можна до 9-го класу. У класах, де навчається менш ніж п'ять школярів, організовано індивідуальну форму навчання. Діти ходять до школи, але отримують менше навантаження. Найбільше дітей у другому класі – їх десятеро. Наразі у школі є 11 вчителів, які викладають по два навчальні предмети, та четверо працівників техперсоналу.

Староста села Хлівище Орися Стефанюк зазначає, що дітей у селі меншає з кожним роком. «На наступний рік у нас є 6 дітей. Двоє – за кордоном, четверо – гарантовано будуть, а двоє – як складеться. Ще через рік у нас є 11 дітей, а потім ще 5, а далі зменшується – по двоє дітей», – зазначає староста села.

Приміщення школи розраховане на 90 дітей. Також у закладі є пічне опалення, за допомогою якого можна не залежати від котелень. Також є бібліотека та укриття, яке облаштували у перші дні повномасштабного вторгнення. Влітку цю малочисельну школу зробили філією Ставчанського опорного закладу, щоб не втратити освітню субвенцію на зарплати вчителям.

Директорка департаменту освіти Чернівецької обласної військової адміністрації Оксана Сакрієр розповіла, що малочисельні заклади могли б фінансувати з місцевих бюджетів громад. На це є відповідна постанова Кабінету міністрів України.

«Наші територіальні громади не зможуть утримувати подібні заклади, тому що вони є фінансово дуже накладними. Якщо ми візьмемо школу – Новоселицький ліцей №3, де налічується 637 учнів, то у такому випадку утримання одного учня, якщо порахувати по розрахунку, складає 27-28 тис. грн на рік. Якщо ми беремо у тій же територіальній громаді інший навчальний заклад – Довжоцьку гімназію, яка налічує 57 учнів, то ми говоримо про те, що утримання одного учня у такій малочисельній школі складає 92 тис. грн», – розповіла Оксана Сакрієр.

Окрім Ставчанської, малочисельні школи є у Боянській, Герцаївській та Новоселицькій громадах. Аби зберегти субвенцію, в одній залишили тільки початкову школу, а в інших – заклади перетворили на філії. З наступного навчального року освітню субвенцію не отримуватимуть школи, де навчається менше ніж 60 учнів. Такі є у Кельменецькій, Рукшинській, Хотинській та Новоселицькій громадах.