ДФРР виділив гроші на завершення облаштування укриття у школі села Луковиця на Буковині

Чернівецькій області виділили 21,17 млн грн з Державного фонду регіонального розвитку на завершення реконструкції опорної середньої школи у селі Луковиця Чернівецького району. У навчальному закладі мають облаштувати протирадіаційне укриття та велику спортивну залу. Ремонтні роботи у школі проводить фірма депутата обласної ради від «Слуги народу».

У четвер, 23 жовтня, уряд затвердив перелік інвестиційних проєктів, які профінансує Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) у 2025 році. З-поміж них – поданий від Чернівецької області проєкт на 21,17 млн грн. Він передбачає будівництво протирадіаційного укриття зі спортивною залою в опорній школі села Луковиця (територія Чагорської сільської ради, 20 км від Чернівців).

Наразі реконструкція начального закладу триває від осені 2024 року. Згідно з даними системи DREAM, загальна вартість проєкту перебудови школи становить 36,046 млн грн. Окрім грошей від ДФРР 3,98 млн грн зі свого бюджету на нього виділила також сільська рада.

«Нове будівництво протирадіаційного укриття зі спортивною залою Луковицького опорного закладу загальної середньої освіти надасть можливість безпечного перебування усіх учасників освітнього процесу закладу під час надзвичайних ситуацій, та створить можливість розвитку фізичної культури та спорту в закладі та громаді в цілому», – йдеться в описі.

Облаштуванням укриття та спортової зали у школі займається сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Надія». Компанія була переможцем торгів, які провели торік у вересні. «Надія» була єдиним учасником аукціону з пропозицією відремонтувати школу за 35,36 млн грн.

Згодом Державна аудиторська служба забракувала цю закупівлю через порушення з боку компанії-переможця та оприлюднила припис-вимогу про розірвання договору на реконструкцію школи. Натомість замовник будівництва – Чагорська сільська рада – подала судовий позов до аудиторів з вимогою скасувати припис про анулювання угоди.

СТзОВ «Надія» зареєстроване у селищі Глибока Чернівецького району. Компанія має понад 40 зареєстрованих видів діяльності, основний з яких – будівництво, допоміжні – вирощування аграрних культур, добування піску та гравію, торгівля автомобілями тощо.

Бенефіціарним власником вказана місцева мешканка Валентина Бічер, йдеться у профілі компанії в YouControl. Директором є її чоловік Василь Бічер – чинний депутат Чернівецької обласної ради від партії «Слуга народу» та помічник на громадських засадах народного депутата VIII скликання Григорія Тіміша (2014-2019 рр.). У 2010 році Василь Бічер кандидував до обласної ради від «Партії регіонів».

Компанії з орбіти родині Бічерів активно беруть участь у тендерах на будівництва та реконструкції комунальних об’єктів на Буковині. Наприклад, згідно з даними YouControl, фірма «Надія» з 2015 року отримала понад 232,3 млн грн від державних та муніципальних замовників.

Як писав ZAXID.NET, цьогоріч в державному бюджеті передбачено 1 млрд грн на проєкти, які фінансуватимуть коштом ДФРР. Із цієї суми половину скерують для прифронтових регіонів, 30% – для центральних областей та 20% – для західних.

Згідно з умовами, вартість одного проєкту не має перевищувати 50 млн грн та всі вони мають бути завершені до кінця 2025 року. Співфінансування має бути не менше ніж 10% коштом місцевих бюджетів.

Найбільше фінансування від ДФРР на власні проєкти з-поміж інших областей центрального і західного регіону країни отримала Львівщина – 78,2 млн грн.