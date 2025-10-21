Закарпаттю виділили 38 млн грн на ремонти

Спеціальна комісія міністерства розвитку громад та територій погодила шість проєктів із Закарпатської області, які цьогоріч отримають фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. Сума, яку область отримає з держбюджету, становить понад 38,27 млн грн, повідомили ZAXID.NET у міністерстві.

Погоджені комісією проєкти належать до соціальної галузі – це здебільшого ремонти або переоблаштування шкіл та дитячих садочків у громадах Закарпаття, які вже тривають. Щодо них вже завершені тендерні процедури, укладені договори підряду.

Йдеться про такі проєкти:

капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Бакошського ліцею імені Івана Франка (Берегівський район) – 5,29 млн грн;

реконструкція дитячого садка у селі Мирча (Ужгородський район) – 3,56 млн грн;

капітальний ремонт котельні Дубівського ліцею (Тячівський район) – 1,32 млн грн;

реконструкція з добудовою будівлі комунальної власності (аптеки) для розміщення центру лікування, відновлення та реабілітації осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України (м. Тячів) – 12,71 млн грн;

капітальний ремонт протирадіаційного укриття Хустської спеціалізованої школи №6 – 5,38 млн грн;

реконструкція дитячого садка у селі Невицьке (Ужгородський район) – 10 млн грн.

Як писав ZAXID.NET, цьогоріч в державному бюджеті передбачено 1 млрд грн на проєкти, які фінансуватимуть коштом ДФРР. Із цієї суми половину скерують для прифронтових регіонів, 30% – для центральних областей та 20% – для західних. Загалом на розгляд комісії міністерства надійшли заявки на 201 проєкт.

Згідно з умовами, вартість одного проєкту не має перевищувати 50 млн грн та всі вони мають бути завершені до кінця 2025 року. Співфінансування має бути не менше ніж 10% коштом місцевих бюджетів.

Найбільше фінансування від ДФРР на власні проєкти з-поміж інших областей центрального і західного регіону країни отримала Львівщина – 78,2 млн грн.