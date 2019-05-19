На Буковині від удару блискавки в полі загинули двоє чоловіків

У селі Вашківці Сокирянського району Чернівецької області від удару блискавки загинуло двоє чоловіків. Нещасний випадок стався 18 травня, повідомив канал «UA Буковина».

«Двоє чоловіків – сорокасемирічний та шестидесятиоднорічний – випасали худобу за селом, коли почалась злива. Від удару блискавки в поле обоє загинули. На місці події працюють правоохоронці», – йдеться у повідомленні.

У відділі комунікації поліції Чернівецької області інформують, що тіла чоловіків виявили рибалки, які бачили, як загиблі проходили повз ЛЕП і у них влучила блискавка.

Нагадаємо, 12 травня ударом блискавки на Львівщині вбило 66-річного чоловіка, його дружина опинилась у реанімації. Подружжя перебувало на дачній ділянці, коли у них влучила блискавка.

А 18 травня під час негоди у Чортківському районі Тернопільської області кульова блискавка залетіла в приватний будинок і вибухнула. Від вибуху в будівлі обвалилася підвісна стеля.