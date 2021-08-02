Metro відкликало партію морозива із перевищеним вмістом етиленоксидом

На Буковині вилучили з обігу партію морозива Snickers, Bounty та Twix із перевищеним вмістом етиленоксиду у добавках. Йдеться про імпортоване з Румунії морозиво, яке продавалося у мережі Metro. Повідомлення про непридатне для продажу морозиво наприкінці липня повідомили усі територіальні підрозділи Держприкордонслужби. Виявилось, що до поширення цього повідомлення у Чернівецьку область встигли завезти понад 3100 упаковок з морозивом.

Про вилучення партії морозива повідомила Держпродспоживслужба у Чернівецькій області. «Встановлено, що з 22 травня по 19 липня у філію ТзОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» у Чернівцях надійшло 696 штук морозива Bounty, 1728 штук Snickers, 720 штук Twix. Після отримання повідомлення RASFF морозиво Bounty (59 шт.), Snickers (105 шт.) та Twix (119 шт.) було знято з реалізації та готується оператором ринку до знищення згідно з чинним законодавством», – йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.

Водночас у прес-службі Metro заявили, що припинили постачання цього морозива по своїй мережі одразу після повідомлення про перевищення вмісту етиленоксиду.

«20 липня компанія, яка є постачальником товарів «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», направила термінове повідомлення про виявлення перевищення допустимих норм етиленоксиду в одному з компонентів морозива ТМ Snickers, Bounty та Twix, яке виготовляється у Франції. У той же день у терміновому порядку зняли вказаний товар з реалізації у всіх своїх двадцяти шести ТЦ Metro в Україні для подальшої утилізації відповідно до внутрішніх процедур компанії. Подальші поставки цієї партії морозива наразі заблоковані», – йдеться в повідомленні.

У компанії також зазначили, що французький виробник відкликав партію морозива з перевищенням вмісту небезпечної речовини відповідно до законодавства ЄС. При цьому в Україні відсутні законодавчо встановлені норми щодо рівня допустимості етиленоксиду в морозиві.

Зазначимо, що йдеться виключно про партію морозива Snickers, Bounty та Twix, що була імпортована Metro із Румунії (таке ж морозиво продається у багатьох популярних торгових мережах і воно не є небезпечним).

Додамо, що етиленоксид в нормальних умовах є безколірним газом. При вдиханні він може спричинити подразнення слизової оболонки носа, почервоніння очей та кашель. Його часто використовують для стерилізації медичного обладнання.