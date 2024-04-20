Біля села Чорногузи Чернівецької області група цивільних людей напала на капітана Вижницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Щоб захиститися від нападників, військовий здійснив кілька пострілів у землю. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про це у суботу, 20 квітня, повідомили у Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

Зазначається, що група людей напала на військового під час заходів оповіщення. Нападники заблокували автомобіль представника ТЦК та СП, а також застосовували силу та погрожували йому.

«Під час здійснення заходів оповіщення на військовослужбовця Вижницького районного ТЦК та СП було скоєно напад групою цивільних осіб. Транспортний засіб представника ТЦК та СП було заблоковано, а до нього самого застосовано силу та погрози», – йдеться у повідомленні.

Щоб захиститися від нападників, військовослужбовець здійснив кілька пострілів у землю, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місце події військовий викликав поліцію.

«Ми з'ясовуємо усі причини та обставини інциденту та сподіваємось на відповідне реагування правоохоронних органів», – повідомили у Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

У Чернівецькому ТЦК та СП також наголосили на тому, що перешкоджання роботі військовослужбовців ТЦК та СП (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального Кодексу України) карається позбавленням волі строком від п’яти до восьми років.

Згодом у мережі з’явилося відео, на якому, ймовірно, знята сутичка військового ТЦК та групи людей. На кадрах видно, як двоє чоловіків вдарили військового ногами, після цього він впав.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Нагадаємо, 29 березня 2024 року у прес-службі Хмельницького обласного ТЦК повідомили, що кілька жінокнапали на військовослужбовців Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони розбили вікна в автомобілі військових.

3 квітня 2024 року стало відомо, що правоохоронці розшукали нападниць. Поліцейські склали матеріали про вчинення дрібного хуліганства щодо однієї з жінок.