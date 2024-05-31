Один із військовослужбовців отримав хімічні опіки очей та дихальних шляхів

У п’ятницю, 31 травня, у селі Черепківці, що у Чернівецькій області, військовозобов’язаний напав на представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки із газовим балончиком. Одного із військових госпіталізували до лікарні. Про це повідомили у Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

Як зазначили у Чернівецькому обласному ТЦК та СП, напад на співробітників стався під час заходів оповіщення.

«Під час проведення військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів з оповіщення військовозобов’язаний цивільний громадянин вчинив напад із застосуванням газового балончика на представників ТЦК та СП», – йдеться у повідомленні.

У результаті нападу військовослужбовець ТЦК та СП отримав хімічні опіки очей та дихальних шляхів. Його госпіталізували до лікарні та надали необхідну медичну. Нападника, який чинив опір, затримали до приїзду поліції, а потім передали правоохоронцям.

У Чернівецькому обласному ТЦК та СП наголошують, що їхні військові діяли відповідно до чинного законодавства. А постраждалий військовослужбовець був переведений до ТЦК та СП з бойової бригади після важкого поранення.

«Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність», – наголосили у Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, у суботу, 20 квітня, біля села Чорногузи Чернівецької області група цивільних людей напала на капітана Вижницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Щоб захиститися від нападників, військовий здійснив кілька пострілів у землю.