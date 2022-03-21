На запис реєстратора може потрапити переміщення військової техніки, цю інформацію може використати ворог

В Україні водіям заборонили використовувати автомобільні відеореєстратори. Як повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, заборона поширюється на усі регіони України, але особливо важливо її дотримуватися там, де відбуваються бойові дії.

«Щоб уникнути розголошення інформації, яка може допомогти противнику дізнатися про переміщення та хід виконання завдань Сил оборони, водіям заборонено використовувати відеореєстратори», – зазначив Українській правді керівник управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник.

Водіям машин та мотоциклів тепер не можна користуватися відеореєстраторами на:

дорогах загального користування;

об’єктах загального призначення;

об’єктах інфраструктури, блокпостах, укріпленнях;

розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.

Таким є рішення військового командування, воно доведено до представників військових адміністрацій, вони мають повідомити громадськості.