Львівські санкарі потрапили у топ-10 світу серед юніорів

У суботу, 29 січня, у німецькому місті Вінтерберг завершився чемпіонат світу з санного спорту серед юніорів, під час якого українська збірна увійшла у десятку найкращих. Серед українських спортсментів – п'ятеро санкарів були зі Львова, повідомили у відділенні НОК України у Львівській області.

Українці посіли сьоме місце в командній естафеті, таким чином увійшли у топ-10 санкарів світу серед юніорів. В командній естафеті збірна України була сформована лише з львів'ян: Анни Шкрет, Даниїла Марціновського, Вадима Микиєвича та Богдана Бабури.

У змаганні двомісних екіпажів Вадим Микиєвич та Богдан Бабура посіли дев'яте місце.

А в суперництві на одномісних санях найкраще серед львів'ян виступив Даниїл Марціновський – він фінішував чотирнадцятим, Анна Шкрет посіла 25-те місце, а Олександра Мох не фінішувала.

Нагадаємо, у четвер, 20 січня, паралімцієць Павло Баль з Львівщини став чемпіоном світу з біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату.