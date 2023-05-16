За підозрою у вбивстві затримали трьох людей – двох чоловіків і жінку

В Чернігівській області знайшли вбитою молоду сім’ю з Києва, яка їхала купувати автомобіль, маючи з собою велику суму грошей. Тіла 28-річної жінки, 30-річного чоловіка та їхнього чотирирічного сина знайшли закопаними за 500 метрів від місця вбивства.

Як повідомила 16 травня поліція Чернігівщини, 14 травня близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про зникнення сім’ї з Києва. Подружжя разом із дитиною поїхало на Чернігівщину для покупки автомобіля, після чого зв’язок з ними обірвався. Поліцейські негайно розпочала пошуки зниклих безвісти. Згодом в одному з сіл Корюківського району вони знайшли спалений автомобіль киян, а за 500 метрів – закопані їхні тіла з ознаками насильницької смерті.

Правоохоронці повідомили, що для затримання причетних до вбивства вони похвилинно відтворили хронологію всіх подій, які цьому передували. Поліцейські встановили, що подружжя вирішило купити автомобіль у знайомого на Чернігівщині. Із собою вони взяли велику суму грошей для покупки та разом із сином вирушили за новим авто. Дізнавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував убивство та озброєний напад, стверджують у поліції. Згодом на суді з обрання запобіжного заходу підозрюваний заявив, що метою нападу було покарати загиблого.

«За підозрою у вбивстві подружжя та їхнього сина поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали трьох мешканців Корюківщини: двох чоловіків і жінку. Зловмисники розстріляли автівку з родиною киян, а потім підпалили її, щоб приховати сліди злочину. Тіла вбитих вони закопали неподалік від місця вчинення злочину», – наголосили в поліції.

Як розповіли в поліції, підозрюваним загрожує до 15 років в’язниці або довічне ув’язнення. Водночас у повідомленні не сказано, яку суму мали з собою вбиті кияни.