Один з підозрюваних виявився військовим і служить у розвідці

Корюківський райсуд Чернігівської області ввечері в середу, 17 травня, обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у вбивстві молодої сім’ї з Києва. Нагадаємо, тоді загинуло подружжя з чотирирічним сином. Їх вбили, коли вони їхали купувати автомобіль.

Одному з підозрюваних – 22 роки, він був знайомим загиблого Миколи Череваня й домовився з ним про продаж авто. Чоловіка затримали 15 травня ввечері в Житомирі, він одружений і має вагітну дружину. За даними, які озвучив прокурор, підозрюваний – військовослужбовець Збройних сил України, повідомило «Суспільне».

Сам підозрюваний під час судового засідання сказав, що служить у розвідці. Свою провину визнав, але спростував корисливий мотив. Просив відпустити його під домашній арешт з можливістю внесення застави. Зокрема, підозрюваний звинуватив загиблого в тому, що він «оббирає військових» і згадав про систему «Дія. Шлях».

З його слів, мотив був не забрати гроші, а покарати голову родини за його діяльність.

«Я служу вже не перший рік, як показує практика, таких людей краще убрати, ніж судити, чи ще щось», – сказав 22-річний підозрюваний.

Згідно з даними судових реєстрів, в березні 2017 підозрюваний притягувався до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство. Тоді йому було 16 років. Сосницький районний суд закрив провадження у справі, оголосивши усне зауваження.

Іншому підозрюваному – 27 років, він уродженець Корюківського району. Чоловік розлучений та має сина. Свою провину в суді він визнав.

За словами його захисника, чоловік усвідомлює тяжкість скоєного злочину, співпрацює зі слідством та не заперечує проти запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Інша підозрювана у справі – 20-річна жителька Сосниці. Зі слів її захисника, вона незаміжня, дітей не має, з дитинства має третю групу інвалідності та проживає із батьками. Посилаючись на це, захисник просив пом’якшену міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт. Сама ж підозрювана свою провину в суді визнала частково. Сказала, що моменту розстрілу не бачила. Коли почула постріли – поїхала з місця події.

«Я не бачила навіть тих людей. Це все сталося не при мені. Я винна в тому, що їм допомогла відтягнути машину. Коли це все сталося, я почула тільки звуки, я не бачила нічого. Я зразу злякалася і звідти від’їхала. Я поїхала і просто сіла, і не знала, що робити. Куди мені іти, куди звернутися. В мене був великий шок», – сказала вона.

Зі слів підозрюваної, вона повернулася на місце події на прохання спільників, пише «Суспільне».

Нагадаємо, 14 травня поблизу Мени на Чернігівщині поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві родини з Києва. Загиблі – 30-річний Микола Черевань, його 28-річна дружина Вікторія й чотирирічний син Богдан. Як розповіла кума родини Марія Закалюжна, Микола займався купівлею та продажем автомобілів. До Мени сім'я їхала, щоб попередньо оглянути, а можливо, і купити авто. Яку суму грошей чоловік мав при собі, рідні не знали. У поліції повідомляють про кілька тисяч доларів.

Сім’я зникла 14 травня. Підозрюваних у вбивстві затримали 15 травня, а вбитих поховали наступного дня. Зауважимо, що нападники розстріляли автомобіль з сім’єю та спалили його, а тіла вбитих закопали за 500 метрів від місця вбивства.