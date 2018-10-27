На Чернігівщині затримали чоловіків, які хотіли продати українок в сексуальне рабство

Прикордонники та поліцейські затримали на Чернігівщині двох чоловіків, які намагалися обманом продати в сексуальне рабство до Німеччини трьох українок.

Як повідомили у Держприкордонслужбі в суботу, 27 жовтня, підозрювані хотіли вивезти жінок до Німеччини через пункт пропуску «Нові Яриловичі» на Чернігівщині.

«Затримано організатора злочинної діяльності — жителя Чернігівщини, а також за місцем проживання в м. Чернігів — його спільника. Зловмисники, користуючись уразливим станом потерпілих, обіцяли влаштувати дівчат на нібито легальну роботу в Німеччині, а насправді, шляхом обману, заганяли жертв у боргову кабалу з метою подальшої сексуальної експлуатації», — йдеться у повідомленні.

Затриманим чоловікам повідомили про підозру за статтею 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу. До засідання суду щодо запобіжного заходу вони перебуватимуть під вартою.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що у Запоріжжі поліцейські спільно із прикордонниками затримали 18-річну місцеву жительку, яка займалась вербуванням дівчат у сексуальне рабство за кордон.