Звинувачений у сутенерстві львівський активіст виявився кумом спецпрокурора Холодницького

Назар Холодницький багато років товаришує з Олегом Наконечним

Затриманий у Львові за звинуваченням у сутенерстві активіст громадської організації «Авто Євро Сила» Олег Наконечний виявився кумом керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назарія Холодницького.

У лютому 2018 року антикорупційний прокурор став хрещеним батьком молодшого сина Олега Наконечного. Фото з події опублікував на своїй сторінці у Facebook сам Наконечний.

Олег Наконечний та Назарій Холодницький «покумилися» у лютому 2018 року (всі фото з Facebook Олега Наконечного)

ZAXID.NET вдалося довідатися, що Олег Наконечний багато років товаришує з Назарієм Холодницьким. Цього року активіст та прокурор разом із сім'ями відзначали Великдень, а 30 квітня разом сфотографувалися поруч із Кубком Чемпіонів у Львові.

Нагадаємо, що 28 серпня у Львові правоохоронці затримали членів злочинної групи, яка налагодила бізнес з надання сексуальних послуг. Злочинці організували бордель, а також переправляли повій з України за кордон.

Пізніше стало відомо, що серед затриманих опинився і відомий активіст, голова львівського осередку ГО «Всеукраїнська організація «Авто Євро Сила» Олег Наконечний. Активістові висунули звинувачення за ст. 303 КК України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

За даними правоохоронців, чоловік займався орендою приміщень, де повії приймали клієнтів. Він також вів фінансовий облік, займався інтернет-сайтом з рекламою інтимних послуг і проводив інструктаж повіям і таксистам, які відвозили їх до замовників.

У Львові Олег Наконечний відомий завдяки організації пікетів управління Львівської митниці та блокування митних постів. Від червня 2018 року його організація «Авто Євро Сила» проводила вуличні акції протесту спільно з іншим львівським активістом Іваном Спринським та його організацією «Рух за людські права». Пікетувальники вимагали звільнення керівництва Львівської митниці та проведення нового конкурсу на заміщення посад.

Після затримання Олега Наконечного та звинуваченнях у сутенерстві голова «Авто Євро Сила» Олег Ярошевич відсторонив львівського активіста від діяльності в організації. Водночас він повідомив, що Наконечному допомагають юристи «Авто Євро Сили», оскільки припускають, що кримінальна справа проти нього може бути політично мотивована.