Організатора пікетів під Львівською митницею затримали за підозрою у сутенерстві

Організація Олега Наконечного «Авто Євро Сила» вимагала заміни керівництва митниці на Львівщині, але тепер передумала

Організатор пікетів під управлінням Львівської митниці ДФС і блокувань митних постів, представник ГО «Всеукраїнська організація «Авто Євро Сила» Олег Наконечний може бути причетним до злочинної групи, що забезпечувала надання незаконних сексуальних послуг у Львові. Злочинці організували бордель, а також переправляли повій за кордон, зокрема, в Туреччину. Наконечного та інших учасників групи затримали 28 серпня.

Олег Наконечний очолював львівський осередок «Авто Євро Сили» і спільно з іншим місцевим активістом Іваном Спринським від червня організовував вуличні акції з блокування митних постів, а також пікетування управління Львівської митниці. Організатори акцій вимагали проведення конкурсу на посаду керівника митниці та усунення черг на кордоні з Польщею.

Олег Наконечний (зліва) та Іван Спринський кілька місяців організовували спільні акції протесту під Львівською митницею (фото - Facebook Олега Наконечного)

Організатори заявили про відновлення пікетів під управлінням Львівської митниці 1 вересня, однак із невідомих причин перенесли акцію на понеділок, 3 вересня. Саме тоді свою зустріч із начальником Львівської митниці провела ГО «Всеукраїнська організація «Авто Євро Сила», яку під час цієї акції представляв керівник організації Олег Ярошевич. У коментарі ZAXID.NET він повідомив, що Олег Наконечний більше не виконує обов'язків голови громадської організації у Львівській області.

«Я відсторонив Олега Наконечного 28 серпня після відкриття проти нього кримінального провадження. Олегові допомагають юристи нашої організації. Його справа може бути політичним замовленням проти активіста, оскільки Наконечний викривав одіозних митників. Тому ми стежимо за перебігом справи і паралельно ведемо власне розслідування», – повідомив Олег Ярошевич.

Керівник ГО «Авто Євро Сила» підтвердив, що Олега Наконечного звинувачують у ст.303 КК України - сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Зараз громадський активіст перебуває під домашнім арештом.

Арештований активіст товаришує з головним антикорупційним прокурором Назарієм Холодницьким (фото - Facebook Олега Наконечного)

Також Олег Ярошевич повідомив ZAXID.NET про результати зустрічі із начальником управління Львівської митниці Левком Прокіпчуком.

«Сьогодні ми прийшли до митниці, щоб розпочати співпрацю. Відбулася перша розмова з керівником, який багато місяців був у відпустці. Ми озвучили ряд питань, які хвилюють нашу організацію. Перш за все йдеться, про порядок перетину кордону на автомобілях з єврономерами. Ми домовилися зустрітися через два тижні і продовжити діалог 18 вересня у форматі круглого столу», – розповів Олег Ярошевич.

За словами керівника «Авто Євро Сили», їхня організація задоволена діалогом із Левком Прокіпчуком. Вимоги інших громадських активістів щодо звільнення начальника Львівської митниці Олег Ярошевич називає «неефективними» щодо роботи з відомством.

«Для чого змінювати незаплямовану людину, яка чесно виграла конкурс? Нехай він покаже результат своєї роботи. Я вважаю вимоги щодо його відставки політичним замовленням, безглуздям і тиском на чиновника. Те, що сьогодні відбувалося у стінах управління митниці було досить вульгарно. Ми такі дії не підтримуємо», – заявив Олег Ярошевич.

Слова очільника «Авто Євро Сили» стосувалися пікету, який пізніше того ж дня розпочала громадська ініціатива Івана Спринського «Рух за людські права». До акції в управлінні Львівської митниці приєдналася низка інших організацій: «Всеукраїнська спілка учасників АТО», «Національний корпус», «Правий сектор».

Протестувальники вимагали в начальника Львівської митниці ДФС Левка Прокіпчука написати заяву про відставку. Серед інших вимог: проведення конкурсу на посаду керівника митниці та усунення черг на кордоні з Польщею.

Впродовж кількагодинної полеміки з начальником Львівської митниці ДФС Левком Прокіпчуком протестувальникам не вдавалося переконати посадовця написати заяву на звільнення.

Оновлено: Близько 17:30 начальник Львівської митниці Левко Прокіпчук у присутності пікетувальників таки погодився написати заяву на звільнення. За його словами, він пішов на такий крок, щоб уникнути блокування та перешкод у роботі Львівської митниці.



Усі фото - Facebook Олега Наконечного

Співорганізатор акцій протесту Іван Спринський теж має строкате минуле – у 2010-му році балотувався до Львівської міськради від Партії регіонів. Він стверджує, що вийшов з партії під час Революції Гідності у грудні 2013 року. Пізніше Спринський створив громадську організацію «Рабів до раю не пускають» і очолив проект «Люстраційна приймальня» у Львові.

ZAXID.NET стало відомо, що намагання змінити керівництво Львівської митниці шляхом пікетів та блокувань можуть бути частиною боротьби за контроль над митницею, що уже кілька місяців триває між СБУ, підконтрольною президентові, і урядом Володимира Гройсмана. Одним із інструментів цієї боротьби є тиск громадських активістів, на яких може мати вплив СБУ

Зокрема, журналісти нашого видання довідалися, що на розмову до СБУ нещодавно запрошували також Івана Спринського. ZAXID.NET надіслав відповідні інформаційні запити в Управління СБУ у Львівській області, однак відповіді поки не отримав.