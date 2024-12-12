В Чернівцях визначили підприємства, на яких працюватимуть засуджені до громадських робіт. Повнолітніх чернівчан, які отримали таке покарання, залучатимуть до прибирання та підмітання в комунальних установах. Неповнолітні засуджені прибиратимуть в бібліотеках та школах.

Рішення про список підприємств та порядок відбування покарання у вигляді громадських робіт прийняли на засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради 12 грудня. Згідно з рішенням, повнолітні засудження до громадських робіт працюватимуть на 9 комунальних міських та обласних підприємствах.

«Правопорушники, на яких накладено адміністративне стягнення у виді громадських робіт, залучатимуться до прибирання, підмітання територій, вулиць, парків, кладовищ в межах Чернівецької територіальної громади», – йдеться у проєкті рішення виконавчого комітету.

Їх залучатимуть до робіт в міських комунальних підприємствах «Чернівецьке тролейбусне управління», «Центр стерилізації тварин», «Муніципальна ритуальна служба», «МіськШЕП», «Містосервіс», «Чернівецький міський комунальний виробничий трест зеленого господарства та протизсувних робіт», комунальний заклад «Чернівецький музей народної архітектури і побуту». Також порушники працюватимуть в Чернівецькій обласній комунальній установі «Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги» та Чернівецький геріатричний заклад.

Відбуватимуть покарання і неповнолітні засудженні. Їх залучатимуть до робіт в міських бібліотеках, гімназіях та ліцеях. Зокрема, там вони прибиратимуть книгозбірні, допомагатимуть заклеювати порвані книжки, розставлятимуть видання за алфавітним покажчиком, оформлятимуть пізнавальні куточки на різну книжкову тематику. Також підлітки допомагатимуть в організації виховних заходів для інших школярів.