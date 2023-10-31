На дитмайданчику в Рівному 62-річна жінка поїла пивом свого онука. Це помітила очевидиця, вона ж викликала на місце поліцію. На зловмисницю склали два протоколи за статтями про хуліганство та вчинення психологічного насильства.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, у понеділок, 30 жовтня, патрульні отримали виклик на дитячий майданчик на вулиці Студентській. Заявниця повідомила, що там жінка поїть пивом маленьку дитину.

На місці події інспектори виявили 62-річну громадянку з ознаками алкогольного сп’яніння. Вона нецензурно висловлювалася і поводилася агресивно. «Поліцейські одразу викликали швидку допомогу, щоб медики оглянули дворічного малюка. З ним виявилося все добре. Також інспектори повідомили про подію працівників ювенальної превенції. А після цього встановили дані батьків хлопчика», – повідомляють патрульні поліцейські.

Патрульні забрали хлопчика і передали батькам

Дитину патрульні завезли додому та передали батькові. Зазначається, що в цей час він з дружиною був на роботі та не підозрював, що бабуся може таке скоїти з дитиною.

На жінку поліцейські склали адмінпротоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) та за ст. 173-2 (вчинення психологічного насильства). За хуліганство їй загрожує від 51 до 119 грн штрафу, а за психологічне насильство – від 170 до 340 грн штрафу.