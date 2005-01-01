На Дніпропетровщині мисливець з лісником вбили чотирьох червонокнижних лебедів

У селі Письмечеве Дніпропетровської області члени товариства мисливців та рибалок розстріляли на ставку чотирьох лебедів, занесених до Червоної книги, повідомив голова обласної ради Гліб Пригунов.

З його слів, птахів у минулі вихідні вбили двоє чоловіків: голова ревізійної комісії обласного відділення Українського товариства мисливців і рибалок Андрій Адамов і місцевий лісник Петро Волошин.

«Люди, які мали б захищати тварин на підпорядкованих угіддях та слідкувати за порядком, самі стали винуватцями трагедії», – заявив він.

Пригунов зазначив, що взяв це питання під особистий контроль і повідомив, що проти браконьєрів вже відкрито кримінальне провадження. В них також вилучили мисливські посвідчення та зброю.

Як повідомляв ZAXID.NET, в листопаді цього року на Закарпатті стався скандал через те, що двоє лісників вполювали рідкісну рись, занесену до червоної книги. При цьому фото браконьєрів опублікував інший лісничий, батька якого підозрюють у браконьєрстві на ведмедів та оленів.