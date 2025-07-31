Траса біля місця ДТП у Криворізькому районі Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині водій збив на смерть 27-річного пішохода та втік з місця ДТП. Правоохоронці розшукують винуватця аварії. Про це у четвер, 31 липня, повідомила Нацполіції області. За даними місцевих ЗМІ, жертва аварії – колишній військовий.

Аварія трапилась біля села Широке Криворізького району у четвер, 31 липня, близько 04:00.

«Водій невстановленого транспортного засобу, рухаючись з боку смт Широке в напрямку с. Шестерня Криворізького району, допустив наїзд на пішохода 1998 року народження. Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Поліція наразі встановлює всі обставини ДТП та розшукує автомобіль й водія, який скоїв смертельну аварію та втік з місця події.

За даними «Суспільного», загиблий – колишній військовослужбовець. Місцевий сайт новин «Свої. Кривий Ріг» уточнює, що загиблий мав протез ноги.

Нагадаємо, у грудні 2024 року на Одещині 66-річний водій автомобіля ВАЗ збив на блокпосту двох прикордонників. Один з військових – загинув.