На Одещині 66-річний водій ВАЗ на смерть збив прикордонника

На Одещині трапилась смертельна ДТП на блокпосту. Внаслідок аварії загинув прикордонник, ще один – отримав травми. Про це у вівторок, 3 грудня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Одеської області.

Аварія трапилась у понеділок, 2 грудня, близько 18:00. Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля ВАЗ не відреагував на дорожні знаки щодо обмеження швидкості перед блокпостом та збив двох військовослужбовців ДПСУ, які несли там службу.

Внаслідок ДТП один із прикордонників загинув, другого – із травмами госпіталізували до лікарні. 66-річного водія, який скоїв наїзд на військових, затримали правоохоронці. Відомо, що він перебував за кермом у тверезому стані.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 15 листопада на об’їзній дорозі Львова біля Ямполя сталась смертельна ДТП за участі легковика та вантажівки. Внаслідок аварії загинули двоє військових.